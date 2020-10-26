Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
İki adrese düzenlenen operasyonda Irak uyruklu şüpheliler DEAŞ'ın sözde eski Musul sorumlusu E.İ.T. ile L.İ.T, Q.İ.T. ve A.F.J.O. yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son dakika! İstanbul'da İETT otobüsünde mastürbasyon rezaletiİstanbul İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini aldı.