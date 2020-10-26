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26.10.2020 - 11:48 | | AA

Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

İki adrese düzenlenen operasyonda Irak uyruklu şüpheliler DEAŞ'ın sözde eski Musul sorumlusu E.İ.T. ile L.İ.T, Q.İ.T. ve A.F.J.O. yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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