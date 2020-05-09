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09.05.2020 - 11:24 | | DHA

Yozgat'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı şantiyesinde çalışan işçilerin bulunduğu kamyonet devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yozgat'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Sorgun'a bağlı Caferli köyü yakınlarında meydana geldi. Sorgun'dan Sivas yönüne giden Sercan Ateş yönetimindeki 38 ACD 343 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun karşı yönüne geçerek, devrildi. Kazada sürücü Sercan Ateş ile kamyonette bulunan Naim Aydın (39) ve Sadullah Gürdemir (31) yaralandı. Mehmet Coşkun (53) ise hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Mehmet Coşkun'un cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. 4 arkadaşın YHT şantiyesinde çalıştıkları öğrenildi.

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