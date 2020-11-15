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15.11.2020 - 12:16 | | DHA

Yozgat'ta otomobil devrildi! 2 polis hayatını kaybetti

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 polis memuru hayatını kaybetti.

Yozgat'ta otomobil devrildi! 2 polis hayatını kaybetti

Kaza, gece yarısı Boğazlıyan ilçesi Bahariye yolu TOKİ mevkiinde meydana geldi. Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Mahmut Atıcı (27) yönetimindeki 38 ABR 934 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip, ters döndü. Kazada sürücü Mahmut Atıcı olay yerinde hayatını kaybederken, beraberinde bulunan meslektaşı Murat Dağhan (26) ağır yaralandı.

Yozgatta otomobil devrildi 2 polis hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Dağhan da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mesai dışında geçirdikleri kazada hayatını kaybeden 2 polis memuru için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.

 

 

 

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