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27.12.2020 - 14:34 | | AA

Yozgat'ta Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyaları devam ediyor

Türk Kızılay Yozgat Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de sürüyor.

Yozgat'ta Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyaları devam ediyor

Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılay kan toplama otobüsünde sürdürülen kampanya hakkında bilgi veren sorumlu doktor Ümit Yıldız, AA muhabirine, Kızılay'ın kan bağışı kampanyalarının kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde, kan bağışlamak isteyen vatandaşların kısıtlamadan muaf olduğunu anlatan Yıldız, "Uzak mesafede ikamet edip kan vermek isteyen vatandaşlarımıza araçlarıyla gelmesine izin verilmektedir. Kan veren vatandaşlarımıza kan verdiğine dair belge veriyoruz, emniyet ekiplerinin sorgulamasında o belgeyi göstererek sıkıntı yaşamıyor." dedi.

Yıldız, kısıtlama günlerinde ortalama 35 ünite kan bağışı yapıldığını ifade ederek, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da kan alımlarının devam edeceğini belirtti.

Son dakika... 'Gidecek yerim yok' diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulunduGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi. Öte yandan polis ve zabıta ekiplerinin bulduğu evsiz vatandaş, sosyal hizmetler barınma evine yerleştirildi.
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