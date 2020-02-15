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15.02.2020 - 04:19 | | AA

Yozgat'ta yaylada mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Yozgat'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Yozgat'ta yaylada mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Çayıralan ilçesinden 8 gün önce çıktıkları piknik yapmak için çıktıkları Konuklar beldesi Danışık Yaylası'nda kar yağışının şiddetini artırması ve tipi nedeniyle mahsur kalan Abdulrezzak Ayyıldız (25) ile Emin Kızılkaya (25), yayla evine sığınıp yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen AFAD ve jandarma, AFAD'a ait özel paletli kurtarma aracıyla yaylaya çıktı.

Ekipler, vatandaşları bulundukları yerden kurtararak Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.

Yozgatta yaylada mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Yozgat Valisi Kadir Çakır yaptığı yazılı açıklamada, 8 gün önce çıktıkları Çayıralan Konuklar beldesi Danışık Yaylası'nda mahsur kalan Emin Kızılkaya ve Abdulrezzak Ayyıldız'ın, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Abdulrezzak Ayyıldız da yaylaya traktörle 8 gün önce piknik yapmak amacıyla çıktıklarını söyledi.

Ayyıldız, ilk günlerde karın az olduğunu daha sonraki günlerde arttığını ve tipi çıktığını ifade ederek, "Yayladan dönemedik yanımızda erzağımız vardı. Bugün AFAD ve jandarmanın yardımıyla dönüşümüzü yaptık." dedi.

 

 

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