MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri YSK nedeniyle kısıtlamadan muaf olan tatilciler, sahile akın etti!
ABONE OL
28.06.2020 - 17:20 | | DHA/İHA

YSK nedeniyle kısıtlamadan muaf olan tatilciler, sahile akın etti!

Antalya’da Yükseöğretim Kurumları Sınavı (YSK) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından yerli ve yabancı turistler muaf tutuldu. Sahile gelen turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı. Muğla’nın Bodrum ilçesinde de, sahilleri doldurup, tatilciler sıcak havanın keyfini çıkardı.

YSK nedeniyle kısıtlamadan muaf olan tatilciler, sahile akın etti!

İçişleri Bakanlığının yayınlandığı genelgeye göre YKS nedeniyle hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yerli ve yabancı turistler, Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Hava sıcaklığı 33, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü turizm kentinde bazı tatilciler denize girip serinlemeyi, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti

7 kilometrelik sahilin sadece tatilcilere kalmasından dolayı sahildeki boşluklar dikkat çekti.

MUĞLA

Bu kararın üzerine Bodrum'daki tatilciler de denize koştu. Yaklaşık 32 derece sıcaklıkta sahilleri dolduran tatilciler, denizin keyfini çıkardı.

Kalabalığın en yoğun olduğu noktalardan biri de Gündoğan Halk Plajı oldu. Hemen her yaştan turist sahili doldurdu. Turistlerden kimi şezlongda uzanarak dinlendi, kimi ise yüzerek denizin keyfini çıkardı. Tatilcilerin büyük çoğunluğunun maske kullanmadığı görüldü.

 

MEB paylaştı! TRT EBA TV'de 'Yaz Okulu' yarın başlıyorMilli Eğitim Bakanlığı'nca, TRT EBA TV kanallarında 28 Ağustos'a kadar yayımlanacak 'Yaz Okulu' programları yarın başlayacak. Bakan Ziya Selçuk, 'Yaz okulu; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erzurum'da yılanın ısırdığı çocuk hastanede tedavi altına alındı

Erzurum'da yılanın ısırdığı çocuk hastanede tedavi altına alındı

Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Kimliği otomobilin ön kısmına sıkıştı! Saniyelerle sınava yetişti

Kimliği otomobilin ön kısmına sıkıştı! Saniyelerle sınava yetişti

Sıradaki Haber