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10.08.2020 - 18:24 |

Yük treni çarptı araç hurdaya döndü! Feci kaza

Kahramanmaraş'ta yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Yük treni çarptı araç hurdaya döndü! Feci kaza

Kaza, Pazarcık ilçesinde bağlı Narlı Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İskenderun - Malatya seferini yapan yük treni, Ahmet İnce'nin (37) kullandığı 27 AFE 356 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç hurdaya döndü.

Yük treni çarptı araç hurdaya döndü Feci kaza

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ahmet İnce'nin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İnce'nin cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta polis memuru, tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini vurduSivas'ta, otomobilleriyle hareket halindeki polis memuru A.T. ile Piyade Uzman Çavuş İ.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce otomobillerden inen A.T., İ.S. ile kardeşi M.S.'yi tabancayla vurdu. Tedaviye alınan kardeşlerden İ.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, A.T. gözaltına alındı.
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