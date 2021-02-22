Yüksek gerilim hattını taşla kesmek isterken akıma kapıldılar

Olay, öğle saatlerinde Tufanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ersoy Gönfer (37) ile dayısı Çetin Akalın (26),, kopup araziye düşen yerdeki yüksek gerilim hattı telini taşla kesmek isterken akıma kapıldı. İkiliyle birlikte bölgeye gelip, bir portakal bahçesinden meyve yiyen Evliya Gönfer, geri döndüğünde ağabeyi Ersoy Gönfer ile dayısı Çetin Akalın'ı ağır yaralı halde buldu. Gönfer, ikiliyi bulunduğu yerden kaldırıp, sepetli motosikletle Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

HAYATINI KAYBETTİ



Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ersoy Gönfer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Çetin Akalın ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.

KURULUM İÇİN ÇIKTIĞI YÜKSEK GERİLİM HATTI DİREĞİNDEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Denizli Merkezefendi Saruhan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Taşeron firmada çalışan işçi Dursun Tuğran(26), kurulum yapılan yüksek gerilim hattı direğine tırmandı.



Ancak 50 metre yüksekliğindeki direkten dengesini kaybedip, düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Dursun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.



Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan Dursun'un çalışmak için Denizli'ye geldiği öğrenildi. Jandarma, soruşturma başlattı.



