Yüksekliği hesap edemedi, böyle sıkıştı...

Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi'nde, şelale yönünden şehir merkezine giden Yusuf Dündar'ın kullandığı 34 GH 5592 plakalı gıda yüklü kapalı kasa kamyon, Zeynel Şenol Köprü girişindeki alt geçidin tavanına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 3 metre yüksekliğindeki geçitte sıkışan kamyon, sürücünün çabası sonucu 1 saatte kurtarıldı. Kamyonun üst bölümünde hasar oluştuğu görüldü. Bölgeye gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin yaptığı ölçümde, alt geçit yüksekliğinin 3 metre, kamyon yüksekliğinin ise 3 metre 45 santim olduğu belirlendi.
Önce terk ettiler, sonra da "bize verin" dedilerİstanbul'da 2 hafta önce boş bir arazide terk edilmiş vaziyette bulunan yeni doğmuş bebeğin anne ve babası tespit edilip gözaltına alındı. Sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılan genç çiftten bebeği sokağa bıraktığı belirlenen baba, 'Bir anlık korkuyla çocuğu sokağa bırakıp birisinin almasını bekledim, ailelerimizin konudan haberi var, nikah yapacağız ne olur artık çocuğu bize versinler" dedi.