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25.08.2020 - 15:49 |

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin sonuçları için heyecan dorukta. Bugünlerde açıklanması dört gözle beklenen YKS tercih sonuçları sorgulama linkini haberimize ekledik. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman belli olur?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

YKS 2020 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Üniversite adaylarının merakla araştırdığı ve bir an önce öğrenmek istediği YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından bu hafta açıklanacağı duyurulan YKS tercih sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilmeniz mümkün. 

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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