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25.03.2020 - 13:23 |

Yüksekova'da kaymakamdan 'evde kalın' uyarısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini gezerek, evde kalınması çağrısında bulundu.

Yüksekova'da kaymakamdan 'evde kalın' uyarısı

Yüksekova’da koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan çalışmalar sürerken, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da İlçe Emniyet Müdür Murat Güneş ile birlikte ilçe merkezinde gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Cengiz Topel Caddesi'ndeki açık olan iş yerlerini de ziyaret eden Doğramacı, vatandaşlara evde kalmaları için uyarılarda bulundu.

 

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