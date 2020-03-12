Yüksekova'da öğrencilerin kar ve kayak keyfi sürüyor

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beşbulak köyünde yaşayan öğrenciler, bahar aylarına girilmesine rağmen halen kaymanın keyfini çıkarıyor. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köydeki Beşbulak İlkokulu'nda öğrenciler ders aralarını ve son zilin çalmasını merakla bekliyor. Zilin çalması ile birlikte kızaklarını, naylon poşetlerini veya kızağa dönüştürdükleri bidonlarını alan öğrenciler soluğu okulun hemen yanında bulunan yokuşta alıyor. Öğrenciler, havalar ısınıp, köy çevresindeki karlar eriyinceye kadar eğlencelerini sürdüreceklerini söyledi.