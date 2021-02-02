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02.02.2021 - 11:42 | | DHA

Yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Fatih'te trafikte yol verme tartışmasında taksi şoförü ile otomobil sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yumruk yumruğa yol kavgası
Yumruk yumruğa yol kavgası
Yumruk yumruğa yol kavgası
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Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da meydana geldi. İddialara göre taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobilin sürücüsü aracından çıkarak taksinin yanına geldi. Sürücü, taksinin kapısını açıp şoför ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında sürücü şoföre vurmaya başladı. Yumruk yumruğa kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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