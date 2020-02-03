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03.02.2020 - 17:05 | | DHA

Yumurtalı saldırı şaka çıkınca araç sahibine ceza kesildi!

Antalya’da, seyir halindeki otomobilin camından sarkan yolcunun, arkadan gelen aracın camına yumurta attığı görüntüler üzerine ceza geldi. 4 arkadaşın şaka amacıyla videoyu çektiğini söylediği öğrenilirken, yumurtanın atıldığı aracın sahibine, 264 liralık ceza uygulandı.

Yumurtalı saldırı şaka çıkınca araç sahibine ceza kesildi!

Antalya'da birkaç gün önce cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, caddede seyir halindeki otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kişi, camdan sarkarak, arkadan gelen araca yumurta atmaya başladı. Arkadaki araçta bulunanlar da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, yumurtalardan bazıları, aracın ön camına isabet etti. Görüntüyü çekenlerin, 'Tanımıyoruz kendilerini, yumurta atıyorlar. Trafiği tehlikeye düşürüyorlar, tehdit ediyorlar. Polisi arayın' dedikleri videoda duyuluyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yumurtalı saldırının yapıldığı aracın plaka sorgusundan, ikametgah adresi belirledi. Eve giden ekipler, olaya karışan 4 kişinin arkadaş olduğunu belirledi. İsimleri açıklanmayan 4 kişinin, şaka amacıyla videoyu çektikleri öğrenildi. Polis, yumurtanın atıldığı aracın sahibine, toplam 264 liralık para cezası uyguladı.

 

 

 

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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