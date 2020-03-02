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02.03.2020 - 16:36 | | DHA

Yunan askerinden plastik mermili müdahale! 5 göçmen yaralandı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öte yandan bugün meydana gelen bir başka olayda sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti.

Yunan askerinden plastik mermili müdahale! 5 göçmen yaralandı

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmen gruplarına Yunan askerlerinin sert müdahalesi sürüyor. İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerleri, plastik mermiyle müdahale etti. Gruba müdahale sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan bölgeye, İstanbul'dan çok sayıda takviye ambulansın gönderildiği belirtildi.

 

 

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