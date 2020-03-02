02.03.2020 - 16:36 | | DHA
Yunan askerinden plastik mermili müdahale! 5 göçmen yaralandı
Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öte yandan bugün meydana gelen bir başka olayda sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti.
Yunanistan'a geçmek isteyen göçmen gruplarına Yunan askerlerinin sert müdahalesi sürüyor. İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerleri, plastik mermiyle müdahale etti. Gruba müdahale sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Öte yandan bölgeye, İstanbul'dan çok sayıda takviye ambulansın gönderildiği belirtildi.