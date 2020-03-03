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03.03.2020 - 21:26 | | DHA

Yunan askerleri paralarını alıp geri göndermişti... Hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Edirne'de Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen göçmenlerden Afganistan uyruklu Sadık Muammedi (31), 3 aylık hamile eşi Zehra Caferi (30) ve 3 çocuğu, Yunan askerlerince gözaltına alınıp, para ve kıyafetlerine el konularak geri gönderildi.

Yunan askerleri paralarını alıp geri göndermişti... Hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Afgan aile, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelip, bir inşaatta yaşamaya başladı. 2 gündür inşaat halindeki iki katlı binanın üst katındaki bir odada kalan Afganlı aileden, 6 aylık hamile olan Zehra Caferi rahatsızlandı. Bunun üzerine bölgeye gelen bir yardım kuruluşu durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yunan askerleri paralarını alıp geri göndermişti... Hamile kadın hastaneye kaldırıldı


İnşaat halindeki binanın 2'nci katında ilk müdahalesi yapılan Afgan uyruklu Zehra Caferi, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürüldü. Ambulansa alınan Zehra Caferi, ardından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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