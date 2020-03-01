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01.03.2020 - 10:10 | | AA

Yunan askerleri sınırda şimdi de tel örgüleri güçlendirdi

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin müdahalesine maruz kalıyor, soğuk hava ve zorlu şartlarla mücadele ediyor. Öte yandan Yunan askerlerinin sınırda tel örgülerinin güçlendirdiği görüntülendi. Dün de Yunan askerlerin göçmenleri kadın, çocuk demeden feci şekilde dövdüğü, silah çekip saldırdığı görüntüler Milliyet kameralarına yansımıştı.

Yunan askerleri sınırda şimdi de tel örgüleri güçlendirdi
CİHAT ASLAN / MİLLİYET

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele sürüyor.

Sınır kapısında toplanan yaklaşık 3 bin düzensiz göçmen, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor.

Yunan polisi havaya ateş açarak düzensiz göçmenleri kapıdan uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yaklaşık 750 düzensiz göçmen, Yunan polisinin tel ve jilet kullanarak oluşturduğu tampon bölgede, kapıların açılacağı umuduyla bekliyor.

Geceyi ormandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışarak geçiren, aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu düzensiz göçmenler, bir taraftan da olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Gece yağış nedeniyle ıslanan toprak zeminde naylonlarla soğuktan korunmaya çalışan düzensiz göçmenler, açlıkla da mücadele veriyor.

Edirne Valiliği ve bazı sivil toplum kuruluşları insani yardım yapsa da düzensiz göçmenlerin sayısının giderek artması, yardımların yetersiz kalmasına neden oluyor.

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