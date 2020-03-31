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31.03.2020 - 14:12 | | AA

Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına bıraktığı sığınmacıları kurtardı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği tarafından can salına bırakılan 9 Suriyeli kurtarıldı.

Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına bıraktığı sığınmacıları kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisinde kurtarılmayı bekleyen sığınmacılara ulaştı.

Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına bıraktığı sığınmacıları kurtardı

Türk sahil güvenlik botu, can salındaki 3'ü çocuk 9 Suriyeliyi kıyıya getirdi. Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. 

Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına bıraktığı sığınmacıları kurtardı

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