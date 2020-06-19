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19.06.2020 - 00:58 | | DHA

Yunan Sahil Güvenlikleri'nden skandal hareket! Göçmenleri açık denizde bıraktılar

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri lastik botla açık denizde bırakarak hayatlarını tehlikeye atması görüntülendi.

Ege Denizi'nde İleryoz Adası doğusunda Yunan Sahi Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin, hayatları tehlikeye düşürülecek şekilde lastik botla açık denizde bırakılması, kameraya yansıdı. Görüntülerde, lastik botun Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenerek bölgeye getirilmesi yer aldı. Daha sonra düzensiz göçmenlerin, Yunan Sahil Güvenlik botundan, bu lastik bota aktarıldığı görüldü. Sahil Güvenlik botunun, aktarma işlemenin ardından göçmenleri, hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denizde bırakarak bölgeden ayrılması görüntüde yer aldı.

Yunan askerleri mültecileri ölüme terk ettiYunan Sahil Güvenlik’i tarafından İleryoz Adası’nın doğusunda Türk karasularına itilerek hayatları tehlikeye atılan 16 mülteciyi, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
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