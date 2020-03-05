Yunan sınırı ateş altında

Türkiye’nin Avrupa’ya geçecek olan göçmenleri sınırda durdurmayacağını açıklamasının ardından Pazarkule Sınır Kapısı’na göçmenler gelmeye devam ediyor. Güvenlik güçleri de sınıra 1 kilometre mesafede güvenlik önlemlerini artırdı. Göçmenler, taksi, otobüslerle sınıra gelirken, tarlalardan sınıra geçişler yasaklandı. Tampon bölgede ise tansiyon dün oldukça yükseldi. Göçmenler tellerden geçmeye çalışırken, Yunan polisinin yoğun şiddetine maruz kaldı. Yunanistan tarafından atılan biber gazı, ses bombaları Türkiye tarafına düştü. Yunanistan askerleri kesilen telleri onarırken sınıra yaklaşan göçmenleri korkutmak için yoğun bir şekilde havaya ateş açtı. Pazarkule Sınır Kapısı’nda ise dün sabah bir grup göçmenin Yunanistan’a geçmek istemesi üzerine Yunan polisi ateş açtı. Bir göçmen öldü, beş göçmen de yaralandı. Böylece iki günde hayatını kaybeden göçmen sayısı 3’e yükseldi.





TBMM heyeti de etkilendi



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri ise dün Pazarkule Sınır Kapısı’nda bulunan göçmenleri ziyaret etti. Heyet inceleme sırasında Yunan polisi tarafından atılan biber gazına maruz kaldı. Heyet adına konuşan Komisyon Başkanı AK Parti milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Yaptığımız gözlemlerde Yunan sınır polisinin sığınmacılara doğrudan ateş ettiği, 5’ten fazla vurulma vakasının olduğu ve yoğun şekilde gaz fişeği kullandığı tespit edilmiştir. Avrupa Birliği göç sorununa çözüm bulmak yerine daha çok bunu Avrupa dışında tutmak ve orada yönetmek istemektedir” ifadelerini kullandı.



Ailesinden ayırdılar

Afgan Arapladı ailesi, bir grup göçmenle Meriç üzerinden Yunanistan’a geçti. Ancak üçü çocuk beş kişilik aile, Yunan güvenlik güçlerine yakalandı. Anne-baba ve iki çocuğu bir araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice başka araçla geri gönderildi. Gözyaşı döken Menice, “Ailemi bulmak istiyorum” dedi.











