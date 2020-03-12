Yunan unsurlarının ittiği 85 göçmeni, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Dikili sahilinden geçen pazartesi günü sabah saatlerinde lastik botla denize açılan bir grup göçmen, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi.

Madra Çayı açıklarında tespit edilen göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. 7'si erkek, 9'u kadın ve 19'u çocuk olan 26'sı Afganistan ve 9'u Kongo uyruklu 35 göçmen, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Aynı gün bir grup göçmen bu kez, İzmir'in Menderes ilçesi kıyılarından denize açıldı. Yunanın geri ittiği göçmenler, Özdere açıklarında tespit edildi. Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan 21'i Kongo, 13'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Somali, 2'si Suriye ve 1'i Angola uyruklu olmak üzere 42 göçmen de kıyıya getirildi. Göçmenlerin 24'ünün erkek, 10'unun kadın ve 8'inin çocuk olduğu belirtildi. Dün ise Muğla'nın Bodrum ilçesi kıyılarından denize açılan ve yine Yunan kuvvetlerinin geri ittiği lastik bottaki Afganistan uyruklu 8 yetişkin erkek göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bu göçmenler de kıyıya getirildi. Tüm göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.