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20.12.2020 - 13:52 | | DHA

Yunanistan ölüme terk etti! 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca, Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan ölüme terk etti! 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, Didim ilçesi açıklarında dün saat 22.00 sıralarında, bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 can salı içerisindeki toplam 38 kaçak göçmeni kurtardı.

Aralarında bir bebeğin de bulunduğu karaya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

 

 

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken arkadaşını vurduKahramanmaraş’ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.
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