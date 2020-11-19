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19.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik kurtardı

Yunanistan’ın, göçmenleri Ege’nin soğuk sularında ölüme terk etmeleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracı (İHA) ile anbean görüntülendi. Aralarında çocukların da bulunduğu 25 göçmene yardım eli uzatan ise yine Mehmetçik oldu.

Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik kurtardı

 

Yunan askeri unsurlarının, Ege Denizi’nde aralarında çocukların da bulunduğu onlarca düzensiz göçmeni taşıyan botu Türk kara sularına doğru itmesi insansız hava aracıyla dakika dakika tespit edildi. Görüntülere göre, Yunanistan’a ait iki sahil güvenlik gemisi, 9 Kasım’da 25 göçmenin bulunduğu botu kendi kara sularından, Türk kara sularına doğru itti. İki gemi daha sonra onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yaparak bölgeden ayrıldı. Ege’de ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise, yine Mehmetçik yetişti. Düzensiz göçmenler TCSG-21 Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Yenibosna'da iş yerinde patlamanın ardından yangın çıktıİstanbul Bahçelievler'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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