29.07.2020 - 20:52 | | DHA
Yunanistan ölüme terk etti Sahil Güvenlik kurtardı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta 13 göçmen kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Bakan Soylu'dan Kurban Bayramı toplantısıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını dolayısıyla Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler ele alınıyor.