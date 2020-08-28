‘Yunanistan ortamı germeye çalışıyor’

Daha önce SYRIZA döneminde hükümetin İyonya’da kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma fikrine, bugün iktidarda olan Yeni Demokrasi Partisi karşı çıkmıştı. Sadece Yunanistan’ın batısında kara sularını genişletmenin Ege’de Türkiye’ye karşı “yanlış” mesaj vereceği ve Türkiye’nin bölge denklemindeki gücünü artıracağı eleştirisi yapılmıştı. Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki bu adımını Tespam Başkanı Oğuzhan Hakyener Milliyet’e değerlendirdi.

Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki karasularını 12 mile çıkarmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını vurgulayan Akyener, şöyle konuştu:

‘Kabul edilemez’

“Lozan’da 3 mil üzerinden yapılan bir anlaşma var, bunu Türkiye de kabul ediyor. Bunun 12 mile çıkması durumunda, Türkiye’ye Ege Denizi’nde hiç hareket alanı kalmayacak. Çünkü Ege Denizi’nin yaklaşık yüzde 90’ı Yunanistan’a bırakılmış oluyor. Bu kabul kesinlikle kabul edilebilir değil. Yunanistan Akdeniz’de yaptığı tüm şer ittifaklarına rağmen istediğini alamadı. Bu sebeple şımarıklık Ege Denizi’nde de devam ediyor. Ortamı germeye çalışıyor.”

Türkiye’yi kaybeden hakimiyeti kaybeder

Yunanistan’ın tek başına hiçbir gayesine ulaşamayacağını söyleyen Akyener, Fransa’yı da yanına alarak yeni oyunların peşine düştüğünü ifade etti. Hakyener, “Türkiye, başta Akdeniz’deki adımlarıyla başarılarına bir yenisini ekliyor. Türkiye, bölgedeki en güçlü devlet. Türkiye’yi kaybeden bölgedeki hakimiyetini kaybeder. Türkiye ile savaş veya gerilimi yükseltecek herhangi bir hamleyi göze alamaz” diye konuştu.