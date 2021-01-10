Yunanistan'a götüreceklerdi! 1.5 ton ele geçirildi

Enez Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmada Meriç Nehri'nin denize döküldüğü noktasında terk edilmiş bir botta arama yaptı.

Botta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1.5 ton kum midyesi ele geçirildi.

Botu bırakıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Midyeler ise Enez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezinde denize bırakıldı.