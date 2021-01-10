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10.01.2021 - 20:31 | | DHA

Yunanistan'a götüreceklerdi! 1.5 ton ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerince ortak düzenlenen çalışmada Meriç Nehrinde terk edilmiş bir botta yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1.5 ton kum midyesi ele geçirildi.

Yunanistan'a götüreceklerdi! 1.5 ton ele geçirildi

Enez Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmada Meriç Nehri'nin denize döküldüğü noktasında terk edilmiş bir botta arama yaptı.

Botta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1.5 ton kum midyesi ele geçirildi.

Botu bırakıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Midyeler ise Enez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezinde denize bırakıldı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi
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