Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Doyran köyü yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede rutin göreve çıktı.

Kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ile esnafın da yer aldığı H.A, Z.Ö, Y.B, Y.Y, A.B. ve D.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.