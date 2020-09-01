01.09.2020 - 16:25 | | AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Doyran köyü yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede rutin göreve çıktı.
Kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ile esnafın da yer aldığı H.A, Z.Ö, Y.B, Y.Y, A.B. ve D.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Piyasa değeri 6 milyon lira... Edirne'de 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi!Edirne’de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri 6 milyon 430 bin lira olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.