MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
ABONE OL
01.09.2020 - 16:25 | | AA

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Doyran köyü yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede rutin göreve çıktı.

Kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ile esnafın da yer aldığı H.A, Z.Ö, Y.B, Y.Y, A.B. ve D.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Piyasa değeri 6 milyon lira... Edirne'de 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi!Edirne’de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri 6 milyon 430 bin lira olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

AUZEF ikinci üniversite önlisans ve lisans programları belli oldu! Başvurular...

AUZEF ikinci üniversite önlisans ve lisans programları belli oldu! Başvurular...

Sıradaki Haber