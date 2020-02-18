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18.02.2020 - 15:58 | | AA

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de 3 FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitme hazırlığında oldukları belirlenen M.D, S.D ve E.A, kent merkezinde yakalandı.

FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

Böyle kin görülmedi! Önce tokalaştı sonra...Rize'de Hüseyin B., 6 yıl sonra sokakta karşılaşarak, tokalaştığı okul arkadaşı Ebubekir Al'a aniden yumrukla saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan, çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluşan Al, "'6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni tenha bir yerde görseydim' demesiyle yumruk attı. Şok yaşadım" dedi. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
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