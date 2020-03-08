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08.03.2020 - 10:26 | | AA

Yunanistan'dan akılalmaz müdahale! Plastik mermiye tel yerleştirmişler

Sınırda Yunanistan tarafından gelen plastik mermiyle yaralanan sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye saplanması için tel yerleştirildiği tespit edildi.

Yunanistan'dan akılalmaz müdahale! Plastik mermiye tel yerleştirmişler
Sınırda skandal! Plastik merminin içinden çıkan şoke etti
Sınırda skandal! Plastik merminin içinden çıkan şoke etti
Sınırda skandal! Plastik merminin içinden çıkan şoke etti
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Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun  gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor.

Dün Yunan askerinin makineli tüfek ile sığınmacılara ateş etmesi  görüntülere de yansımıştı.

Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında  Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk  sağlık görevlileri müdahale etti.

Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı.

Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek  güçlendirildiği belirlendi.

 

 

 

 

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