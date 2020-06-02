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02.06.2020 - 07:00 |

Yunanistan’dan sınıra duvar

Yunanistan hükümeti, yeni bir sığınmacı akınına karşı Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri’nin kendi tarafındaki bariyerleri genişletme kararı aldı.

Yunanistan’dan sınıra duvar

 Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Realnews gazetesine yaptığı açıklamada, “Egemenliğimizi korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüz tüm önlemleri alıyoruz” dedi.

Atina’nın Meriç Nehri’nin farklı noktalarında yaklaşık 26 kilometrelik bir çit kuracağı belirtiliyor. Yunan basınının konuyla ilgili haberlerinde, Atina’nın toplam 208 kilometrelik bir bariyer oluşturmayı planladığı aktarılıyor. Sınır hattının kuzeyinde halihazırda 12 kilometrelik bir çit mevcut.

İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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