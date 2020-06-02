Yunanistan’dan sınıra duvar

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Realnews gazetesine yaptığı açıklamada, “Egemenliğimizi korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüz tüm önlemleri alıyoruz” dedi.

Atina’nın Meriç Nehri’nin farklı noktalarında yaklaşık 26 kilometrelik bir çit kuracağı belirtiliyor. Yunan basınının konuyla ilgili haberlerinde, Atina’nın toplam 208 kilometrelik bir bariyer oluşturmayı planladığı aktarılıyor. Sınır hattının kuzeyinde halihazırda 12 kilometrelik bir çit mevcut.