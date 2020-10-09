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09.10.2020 - 09:48 | | DHA

Yunanistan'ın ölüme terk etti, Türkiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen lastik bottaki 18 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın ölüme terk etti, Türkiye kurtardı

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 18 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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