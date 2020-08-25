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25.08.2020 - 20:09 | | DHA

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 68 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 68 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 68 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Ağustos saat 13.20 sıralarında Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan can salları içerisindeki 30 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunanistanın Türk karasularına ittiği 68 kaçak göçmen kurtarıldı

Öte yandan bugün saat 07.05 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Bölgeye ulaşın Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 kaçak göçmen kurtarıldı.

Toplamda 68 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkartıldı.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 25 Ağustos 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu. Son 24 saatte 887 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795 oldu.
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