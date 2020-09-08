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08.09.2020 - 01:37 | | DHA

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği göçmeler kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 4 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği göçmeler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 17.30 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Türk karasularına bırakılan lastik bot içerisindeki 4  kaçak göçmeni, bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. 

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