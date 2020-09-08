Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği göçmeler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 17.30 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Türk karasularına bırakılan lastik bot içerisindeki 4 kaçak göçmeni, bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.