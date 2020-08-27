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27.08.2020 - 21:31 | | DHA

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 11.30 sıralarında Didim ilçesi açıklarında 2 can salı içinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan lastik bot içindeki 34 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler dün 14.00 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında 3 can salı içinde de bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu  gönderildi. Ekipler tarafından 41 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

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