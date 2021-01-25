Yunanistan’la istikşafi görüşmeler bugün başlıyor

Türkiye ve Yunanistan arasında keşif amaçlı ilk görüşmeler, 2002’de Ankara’da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında yapıldı. Taraflar arasında 2016’ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirildi. En son görüşme olan 60. tur ise 2016’nın mart ayında Atina’da düzenlendi. Bu tarihten sonra Yunanistan’da dönemin Başbakanı Aleksis Çipras hükümetinin isteksiz tutumu nedeniyle askıya alınan görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etti ancak istikşafi çerçeveye dönemedi.

Kapsamlı çözüm

İstikşafi görüşme yönteminde, taraflar arasında diyaloğun geliştirilmesi hedefleniyor. Görüşmelerin gündem ve içeriği gizli tutulurken, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği “adil, kalıcı ve kapsamlı” bir çözüm zemini oluşturulmak isteniyor. Türkiye, Yunanistan’la Ege’de başlıca kara suları, kıta sahanlığı, adaların silahsızlandırılması, coğrafi formasyonların yasal statüsü, ulusal hava sahasının genişliği alanlarında yaşadığı anlaşmazlıkların bir bütün olarak ele alınmasını ifade ediyor.