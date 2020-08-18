MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yunanlılar ölüme terk etti! 125 göçmen kurtarıldı
ABONE OL
18.08.2020 - 00:45 | | İHA

Yunanlılar ölüme terk etti! 125 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek adeta ölüme terk edilen toplam 125 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıldı.

Yunanlılar ölüme terk etti! 125 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında önceki gece can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunanlılar ölüme terk etti 125 göçmen kurtarıldı

Aslan Burnu açıklarında önceki gün öğle saatlerinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek sürüklenmeye bırakılan ve adeta ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisindeki 81 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye ile Haiti arasında 7 anlaşma imzalandıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün, Haiti ile Türkiye arasında Karma Ekonomik Komisyon kuracak ekonomik iş birliği anlaşması dahil 7 önemli anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunanlılar ölüme terk etti! 125 göçmen kurtarıldı

Yunanlılar ölüme terk etti! 125 göçmen kurtarıldı

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Türk gemileri ilan edilen NAVTEX'lerin ardında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor

Türk gemileri ilan edilen NAVTEX'lerin ardında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor

Sıradaki Haber