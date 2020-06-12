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12.06.2020 - 07:00 | | Gökhan Karakaş

Yunus trafiği!

Denizlerin en zeki hayvanı yunuslar, pandemi sürecinde Marmara’da özgürlüğün tadını çıkardı. Uzmanlar, “Yunuslar hep vardı. Deniz trafiği azalınca daha çok görünür oldular” dedi

Yunus trafiği!
Gökhan Karakaş

Koronavirüs pandemisi nedeniyle azalan deniz trafiği, yüksek hassasiyetli sonarlarıyla hareket eden yunusları İstanbul’un “Altın Boynuz”u Haliç’e çekti. Milliyet gazetesi foto muhabiri Ercan Arslan’ın görüntülediği yunusları yorumlayan Doç. Dr. Arda Tonay, “Yunuslar hep vardı, sadece alan kullanımları arttı ve daha görünür oldular” dedi.

Denizlerimizin en hızlı canlılarından yunuslar bazen bir şehir hatları vapurunun önünde, bazen de Karadeniz’e açılan bir savaş gemisinin arkasında poz verir. Balık sürülerinin peşinden yol alırken muhteşem görüntüler sunan en zeki deniz canlısı yunuslar Kovid-19 salgını sırasında kirliliği ile bilinen Haliç’te görüntülendi.

‘Boğaz’da 3 tür yaşıyor’

İstanbul’un Tarihi Yarımada ile Beyoğlu platolarını birbirinden ayıran deniz girintisi olan, mitolojik ismiyle Altın Boynuz’un ağırladığı yunusların varlığı herkesi memnun etti.

Yunus trafiği



İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay, yunusların çok eskiden beri İstanbul’da olduğunu ama pandemi nedeniyle daha çok görünür olduklarının altını çizdi. Milliyet’e konuşan Doç. Dr. Tonay, şunları anlattı:

“İstanbul Boğazı’nda nesli tehlikede ve koruma altında afalina, tırtak ve mutur olmak üzere üç tür yunus yaşamaktadır. Bu dönemde deniz trafiği azaldığı için hayvanları daha fazla görme şansına sahibiz. Bunun yanında bu alanlardaki sakinlikten dolayı daha fazla vakit geçiriyor olabilirler. Karaköy, Haliç’in ağzı, Sarayburnu ve Kadıköy normalde çok fazla şehir hatları vapur trafiğinin olduğu yerler. Ama o alanda yunuslar hep varlardı. Bakmayı bilen gözler onları orada görüyor.”

 

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