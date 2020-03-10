‘Yunus ve balina esareti yasaklansın’

Türkiye’de 10 yıldır yunus parklarındaki hak ve hukuk ihlallerine karşı mücadele eden Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan Öykü Yağcı, ABD’de balinaların eğlence amaçlı esaret altında tutulması ve yunus ile balinaların teşhirinin bazı bölgelerde yasaklandığını söyledi.

‘Beş can gitti’

Öykü Yağcı, “Kanada geçen yıl yunus ve balina esaretini yasakladı. Fransa, Hırvatistan, Slovenya, Meksiko City ve Hindistan da aynı yasağı uyguluyor. İsviçre’de de bir dans partisi sonrasında iki yunusun art arda hayatını kaybetmesinin ardından yunus ithalatı tamamen yasaklandı. Türkiye’deki yunus parklarında son 10 yılda en az 5 yunus hayatını kaybetti, fakat bu ticari tesisler hiçbir yaptırıma tabi tutulmadı” dedi.

10 tane var

Türkiye’de ikisi İstanbul’da olmak üzere 10 yunus parkı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hayvan kullanımı içermeyen ilerici ve teknolojik altyapısı olan uygulamaları örnek almasını istediklerini belirten Öykü Yağcı, “Tutsak hayvanların koruma altında yaşamlarını sürdürmeleri ve rehabilite edilmeleri için de gerekli hazırlıkların yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.