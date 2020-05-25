25.05.2020 - 09:04 | | DHA
Yunuslar İstinye Sahil'de görüldü
İstinye Sahil'de sabahın ilk ışıklarında yunuslar görüldü.
Corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'da deniz trafiğinin azalmasıyla yunuslar sık sık görülmeye başladı. Sabahın ilk ışıklarında yunuslar Sarıyer İstinye Sahil'e geldi. Dans edercesine birbirleriyle yüzen yunuslar, görsel şölen oluşturdu. Çok sayıda martının da yunuslara eşlik edildiği görüldü.
İşte Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in canlı yayında depreme yakalandığı anlar...Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington yakınlarında 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O anlarda Başbakan Jacinda Ardern, canlı yayınla bir televizyon programındaydı. Sarsıntı başlayınca sakinliğini koruyan başbakan, çevresini kontrol etti. Deprem bittikten sonra da yayına devam etti.