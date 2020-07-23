Yurdun dört bir yanından gelenler Ayasofya önünde toplanıyor

Ayasofya Camisi'nde yarın kılınacak cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a geliyor. Kılınacak ilk namaz için kente gelen bazı vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'nda beklemeye başladı.

Sultanahmet Meydanı'nda bekleyen İbrahim Arık, "Kahramanmaraş'tan geliyorum, bin 200 kilometre. Bugün kutlu bir gün, milletimizin sevincini, bayram sevincini paylaşmak istedik. Cumhur-u Reisimizle, milletimizle bu mübarek, kutlu günde Ayasofya'nın bahçesinde olmak çok güzel, onur verici güzel bir duygu. Bütün milletimiz adına Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Dün güce burada kaldık, aslında buraların dolacağını düşünmüştük. Yer bulamayacağımızı düşünmüştük. Bu amaçla 2 gün önceden çıkalım dedik. Aslında otele gidebilirdik ama bu güzel atmosferi gece de olsa teneffüs etmek çok güzel bir duyguydu" dedi.

"ŞİRİNLER AYASOFYA'DA"



Samsunspor taraf grubu "Şirinler Ayasofya'da" yazılı pankart açtı. Şirinler tribün lideri Mehmet Doğukan Bayrak Samsun'dan geliyoruz, biz Samsunspor'un 'Şirinler' taraftar grubuyuz. Bir gün önceden geldik ki atalarımız yıllarca burayı fethetmek için uğraşmışlar. Biz de gece gündüz buranın kapısında yatmaya razıyız. 86 yıllık bu özleme son veren devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. İnşallah bilet alarak girdiğimiz yere abdest alarak gireceğiz, Allah'ımıza şükürler olsun" diye konuştu.

"BODRUM'DAN DENİZİ BIRAKIP GELDİK"



Süleyman Ülküm, "Bodrum'dan geliyoruz buraya, 86 yıllık hasreti dindirmek için geliyoruz. Ayasofya'nın açılması Türkiye açısından önemli olduğu kadar, dünya açısından da önemli. Tüm ülkeler buraya bakıyor. Zaten İslam alemi açısından ayrı bir önemi var. Biz de bu güzel beraber olmak için Bodrum'dan denizi bırakıp geldik yani fedakarlık yaptık" dedi.

YÜRÜYEREK 7 GÜNDE GELDİ

Bursa'dan yürüyerek 7 günde İstanbul'a geldiğini söyleyen Ali Torlak, Eyüp Sultan'ın ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ettiğini anlattı. Ayasofya Camisi'nde kılınacak namazda saf tutacağını aktaran Torlak, "Burada namaz kılmak, bu şerefe nail olmak için yürüdük. Elhamdülillah Rabb'imize bizi buraya ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Nevşehir'den ailesiyle gelen Sebahattin Ünal, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi haberini sevinçle karşıladığını ifade ederek, "86 yıllık hasreti gidermek için geldik. İnşallah bunun devamı Kudüs'le gelir. Niyetim, arzum budur." dedi.

Cuma namazına katılacağını aktaran Ünal, "Karara imza atan başta Danıştay üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bir de kalbimdeki bu yarayı gideren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konu üzerinde hassasiyetle durup burayı ibadete açması beni son derece mutlu etti. Tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

HAZIRLIKLAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Belediye ekipleri, cami içinde dezenfeksiyon, Ayasofya Meydanı'nda ise peyzaj çalışması yaparak çiçek ekti. Ekipler, açık alanda namaz kılacak vatandaşlar için saf düzeni ile sosyal mesafe çizgilerini belirledi. Meydanda saf düzeni için 35 bin çıkartmanın 1,5 metre aralıklarla yerleştirildiği öğrenildi.

Polis meydanda önlem alırken, cami çevresini de bariyerlerle kapattı. İlk namazda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle mobil baz istasyonu araçları meydan çevresine yerleştirildi.

Meydanda ayrıca yarın kılınacak cuma namazını takip edecek basın mensupları için platform oluşturuldu, ses sistemleri yerleştirildi. Cami girişine bir tabela asıldı.