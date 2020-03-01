Yüreğimizdesiniz

İdlib’de Esad rejiminin saldırısı sonucu şehit olan kahramanlar dün memleketlerinde binlerce kişinin katıldığı törenlerde ağıtlarla, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.

Hatay’ın Antakya ilçesi 2 şehidini gözyaşlarıyla uğurladı. Şehit teğmen Mustafa Bayrakdar’ın (29) cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Şehit teğmen Bayrakdar Antakya Şehitliği’ne defnedildi. 1.5 ay önce nişanlandığı öğrenilen bir diğer şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım’ın (25) cenazesinde de acılı anne ve baba tabutuna sarıldıkları oğullarının naaşının başından ayrılmadı.

Kütüphane yapılacak

Piyade Teğmen Bayram Olgun (26) Konya’nın Selçuklu ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Evlilik hazırlığı yapan teğmenin bir sosyal paylaşım sitesinde mahallesine kütüphane yapılmasıyla ilgili mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Selçuklu Belediyesi şehidin adına kütüphane yapmak için çalışma başlattı. Mersin, Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay (22), Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak (23), Uzman Çavuş İbrahim Tüzel’i (24) sonsuzluğa uğurladı. Şehit Osman Ak için Silifke ilçesindeki törene askeri üniformayla katılan şehidin Ankara’da görev yapan ağabeyi Uzman Çavuş Coşkun Ak, kardeşini asker selamıyla uğurladı.

Şehit İbrahim Tüzel, memleketi Mersin’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ikiz kardeşi Kazım, gözyaşları arasında asker selamıyla kardeşine veda etti.

Asker selamıyla uğurladı

Erdemli’de 5 bin kişinin uğurladığı şehit onbaşı Tüzel’in cenaze töreninde de asker selamı veren ikiz kardeşi Kazım Tüzel, gözyaşlarına boğuldu. Astsubay Muharrem Ögütçü de (25) memleketi Bingöl’ün Karlıova ilçesi Suçatı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve bir çocuk babası Uzman Çavuş Selman Cankara (26) Adana’da toprağa verildi.Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25), Uzman Onbaşı Recep Bekir (24), Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er (21) için Tekirdağ’da gözyaşları sel oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er için Çorlu ilçesinde düzenlenen ve 10 bin kişinin katıldığı törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.

‘Kızımızı neden bıraktın?’

Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay (27) için Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen törende sık sık karnına dokunan şehidin 4 aylık hamile eşi Seyhan Günay, “Kızımızı neden bırakıp gittin” diyerek gözyaşı döktü.

Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23) Antalya’nın Finike ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Piyade Uzman Çavuş Adem Akın da (30) cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank (23) Adana Kadirli Asri Mezarlığı’ndaki Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi. Adıyamanlı şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın (25) cenazesi de şehitlikte toprağa verildi.

‘Kalk, şaka yaptım de’

Uzman Onbaşı Tayfun Peker (28) memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Peker’in cenaze töreninde oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılan acılı anne, “Hadi gel, evimize gidelim. Kurban olayım sana. Oğlum, kalk ayağa, ‘Şaka yaptım’ de” diyerek ağıt yaktı. Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24) için Kayseri’nin Develi ilçesinde düzenlenen törene şehidin kız kardeşleri ağabeylerinin kepini parkasını giyerek katıldı.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (24) memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23) Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi. Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23) için İzmir’in Gaziemir ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin annesi ve kız kardeşleri, Alpaslan’ın Türk bayrağına sarılı naaşına sarılıp gözyaşı döktü. Alpaslan Kadifekale Şehitliği’ne defnedildi. Uzman Çavuş Ali Turgut’un (39) Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak köyünde defnedildi.

‘Sarı kuzum’ diye ağladı

Şehit Piyade Komando Yüzbaşı Süleyman Şahin’in (35) Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki baba evine son kez getirilen naaşına sarılan anne Arzu Şahin, “Sarı kuzum” diyerek ağıt yakarken, yetim kalan 2 yaşındaki kızı Yasemin babasının tabutunun başından ayrılmadı. Şehit yüzbaşı için belediye binası önünde düzenlenen ve binlerce vatandaşın saf tuttuğu törende silah arkadaşlarının geç kalması nedeniyle cenaze namazı ikinci defa kılındı. Kendisi gibi şehit olan hemşehrisi Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın (38) annesinin “Oğluma selam götür” diyerek tabutunu öptüğü şehit Şahin, ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Adana şehidini uğurladı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara’nın (26) cenazesi, memleketi Adana’da yüzlerce vatandaşın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara için Sabancı Merkez Camii’nde düzenlenen törene Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş, kent prokotokolü, babası Adil Cankara, annesi Döndü Özgüner, eşi Semra Cankara, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin 1.5 yaşındaki oğlu Uygar, cenazede yakınlarının kucağında hiçbir şeyden habersiz çevreyi izledi. Şehidin kız kardeşi Fatma Cankara da askeri ünforma giyerek törene katıldı. Fatma Cankara bir taraftan ağladı, diğer taraftan da yengesi Semra Cankara’yı teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Cankara’nın cenazesi Burak Mezarlığı Şehitliği’nde toprağa verildi.

Nişanlısı beresini giydi

Astsubay Çavuş Muhammet Ali Özer’in (25) cenazesi Hatay’ın Antakya ilçesinde sonsuzluğa uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı törende şehidin beresini giyip, künyesini takan nişanlısı Gülşen Türkoğlu, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz’in (25) cenazesi, memleketi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi. Törende şehit yakınları gözyaşı dökerken, cenazeye katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de gözyaşlarına engel olamadığı görüldü. Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ (29), memleketi Kahramanmaraş’ta 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cami avlusunda yer kalmadığı için kabalağın büyük bir bölümü caminin dışında ve yolda saf tuttu.