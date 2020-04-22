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22.04.2020 - 09:54 | | İHA

Yürek burkan görüntü! Doktor babasına sarılamadı

Van’da corona virüs hastalarıyla ilgilenen Doktor Ahmet Özcan Aktepe'nin, eve döndüğünde kendisine sarılmak için koşa koşa gelen çocuğuna sarılamadığı görüntüler yürek burktu.

Yürek burkan görüntü! Doktor babasına sarılamadı

Van’da corona virüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, riski ailelerine taşımamak için bir süredir evlerine gidemiyor. Pandemi hastanesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında görevli Doktor Ahmet Özcan Aktepe de kayınpederi, kayınvalidesi, eşi ve çocuğunun sağlığı için yaklaşık bir aydır onlardan ayrı yaşıyor.

DUYGU DOLU ANLAR

Uzun süredir çocuğunu göremeyen Doktor Aktepe, çocuğunu görmek için sürpriz yaptı. Ancak tedbir amacıyla çocuğunu sadece kapıda gören baba, sarılmak için kendisine doğru gelen ve heyecanlanan çocuğuna sarılamadı. O anların görüntüsü yürek burktu. Duygu dolu anların görüldüğü video büyük ilgi toplarken, kahraman sağlık çalışanlarının yaşadığı zor süreci de bir kez daha ortaya koydu.

“BU DURUM BİZİ ÜZÜYOR”

Dr. Ahmet Özcan Aktepe’nin eşi Sevda Aktepe, corona virüs dolayısıyla eşiyle tedbir amaçlı ayrı evlerde yaşadıklarını belirtti. Çocuğunun babasıyla buluştuğu görüntülerden dolayı çok üzüldüklerini ifade eden Aktepe, “Ben ailemle birlikte kalıyorum. Eşim ise evimizde kalıyor. Bu sürede sadece telefonda görüntülü bir konuşma gerçekleştirdik. Oğlum babasını çok özledi. Eşim de sürpriz yapıp annemlere gelmiş. Oğlum da babasını görünce çok heyecanlanmış. Sarılmak istemiş ama hem eşim hem de ailem çocuğun anlayabileceği dilden anlatmış. Bu durum bizi üzüyor” dedi.

“HERKESTEN FEDAKARLIK BEKLİYORUZ”

Vatandaşları salgın süresince evde kalmaları konusunda uyaran Aktepe, “Biz bu kadar fedakarlık yaparken herkesin de bu şekilde fedakarlık yapmasını bekliyoruz. Lütfen bu virüs geçene kadar herkes evde kalsın, sağlıklı kalsın” diye konuştu.

Diyarbakır'da salgın sonrası başlayacak kazılar, tarihi değiştirebilirDiyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde corona virüs salgını nedeniyle kazı çalışmaları başlatılamadı. Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, corona virüs salgınından sonra yapılacak kazılarda birçok yeni yapıyı ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Her yıl yeni bir şey ortaya çıkıyor. Belki tarihi yeniden değiştirecek yapılar ortaya çıkarabiliriz. Zerzevan'da bir yerde üst, bir yerde de alt şehri var" dedi.
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