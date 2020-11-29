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29.11.2020 - 18:52 | | DHA

Yürek dayanmaz! 13 yaşındaki çocuktan acı haber

Samsun'da 9 katlı apartmanın altıncı katındaki dairenin penceresinden düşen Semih Gökyar (13) hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Yayha Kemal Sokak'ta meydana geldi.

İlköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Semih Gökyar, henüz bilinmeyen nedenle 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde oğlunu gören baba Ahmet Gökyar sinir krizi geçirdi.

Yürek dayanmaz 13 yaşındaki çocuktan acı haber

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Semih Gökyar, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 29 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. " dedi.
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