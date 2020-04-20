Yürek Eş Anlamlısı Nedir? Yürek Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Yürek kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre Türkçe eş anlamlısı ‘kalp’ olarak değerlendirilmektedir. Cümle içerisinde veya tek başına hem kalp hem de yürek kelimesini aynı anlam üzerinden kullanmak mümkün.

Yürek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yürek kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘kalp’ sözcüğü kullanılabilir. Farklı yazılışları üzerinden aynı anlamı ifade eden bu iki kelime Türkçe içerisinde gündelik yaşamda sıkça kullanılmaktadır.

Yürek Nedir?

Yürek kelimesinin anlamı iki farklı şekilde ele alınır. Gerçek anlamı üzerinden ‘İnsan vücudunun göğüs boşluğunda yer alan, iki akciğer arasında bulunan kirli kan ve temiz kanın dolaşımını sağlayan hayati organ’ olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda mecazi olarak cesur ve yiğit şeklinde de kullanılabilmektedir. Diğer yanda duygusal kişiler için de kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Amaca uygun şekilde hem yürek hem de kalp kelimesini eş anlamlı şekilde kullanabilirsiniz.