Yürek sızlatan görüntü! 1,5 yaşındaki Mahmud...

Olay, dün akşam, Antalya Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Faız ve Fatma Casım çiftinin serada çalıştıkları sırada, yanlarında oynayan çocukları Mahmud, 80 metre derinliğindeki su sondajı kuyusuna düştü.

Çocuklarının kuyuya düştüğünü gören çift, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda, kuyunun 24'üncü metresinde Mahmud'un cansız bedenine ulaştı.



Kuyudan çıkarılan Mahmud Casım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

KUCAĞINDA ÇIKARDI

Bugün sabah saatlerinde morga gelen çocuğun Akil ve Ali ismindeki dayılarının son derece üzgün olduğu gözlendi. Bank üstünde oturan iki dayı, cenazeyi teslim alacağı sırada duygulandı.

Dayılardan Akil, minik yavrunun cansız bedenini kucağına alarak kendi araçlarına bindi ve defin işlemleri için mezarlığa götürdü.

Mahmud Casım’ın Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.