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05.02.2020 - 18:11 |

Yürek yakan detay! Tek tek açıkladılar

Van'daki çığ felaketi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların isimleri, hastane bahçesinde megafonla birer birer okunarak açıklandı.

Yürek yakan detay! Tek tek açıkladılar

Van'da yaşanan ikinci çığ felaketi sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 53 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Van Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların isimleri, hastane bahçesinde yetkililer tarafından birer birer okunarak açıklandı. Hastane etrafında yaralı yakınlarının umut dolu bekleyişi devam ediyor.

MEGAFONLA AÇIKLADILAR

Arama kurtarma ekipleri tarafından çığ altından kurtarılan ve ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların tedavisi devam ediyor. Yaralıların yakınlarındaki umut dolu bekleyiş devam ederken, Van Hastanesi bahçesinde yetkililer, megafonla, hastaneye getirilen yaralıların birer birer isimlerini açıkladı.

UMUTLU BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Van Hastanesi bahçesinde, yaralı yakınlarının umut dolu bekleyişi devam ediyor. Tedavi altındaki yaralıların 9'unun durumunun ağır olduğu belirtildi.

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