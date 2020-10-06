06.10.2020 - 19:00 | | DHA
Yürek yakan haber! 15 gündür yaşamak için mücadele ediyordu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, stor perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki Esmanur Yavuz, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 15 gün önce Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi'nde yaşayan Elif ve Tufan Yavuz çiftinin evinde meydana geldi. Esmanur, annesi mutfaktayken evin salonunda stor perdenin ipiyle oynamaya başladı. Esmanur, ipin boynuna dolanmasıyla nefessiz kaldı. Durumu fark eden anne, hemen kızını ipten kurtararak sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Esmanur, burada yoğun bakıma alındı. Çocuk yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavisi devam eden Esmanur Yavuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti. Esmanur'un cenazesi bugün Mahmutpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığı'nda defnedildi.
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3'üncü ülkeTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Endüstriyel Fuarı'nın açılışına canlı bağlantı ile katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınlandı. Türkiye'nin ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3üncü ülke olarak yer aldığı görülmektedir" dedi.