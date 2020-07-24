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24.07.2020 - 12:37 | | DHA

Yürek yakan olay! 87 yaşındaki annesini dövüp sokağa attı

Trabzon’un Of ilçesinde Hidaye Durmuş (87), oğlu S.D.'nin kendisine şiddet uyguladığı ve evden kovduğu iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. S.D.'ye 10 gün uzaklaştırma kararı verilirken yaşlı kadın büyük oğlu ile birlikte otele yerleşti.

Yürek yakan olay! 87 yaşındaki annesini dövüp sokağa attı

İstanbul'dan Of'un Sarıbey köyündeki evine gelen Hidaye Durmuş'a iddiaya göre oğlu S.D. tarafından önceki gün şiddet uygulandı. Jandarmadan yardım isteyen Durmuş, bir süre sonra yeniden eve döndü. Oğlundan tekrar şiddet gören kadın bu kez büyük oğlu İrfan Durmuş ile adliyeye giderek savcılığa şikayette bulundu. Savcılık şikayet üzerine S.D.'ye 10 gün annesine yaklaşmama kararı verdi. Hidaye Durmuş da büyük oğlu ile birlikte bir otele yerleşti.

‘BENİ ÇEKİP DIŞARI ATTI’

Yaşadıklarını göz yaşları içinde anlatan Hidaye Durmuş, oğlu S.D. tarafından sürüklenerek dışarı atıldığını belirterek, “Oğlum bana vurdu, dışarı attı. Eve almıyor. Ben evimde oturmak istiyorum. Bana yardım etsinler. Her yerim yara içinde. Beni yerlerde sürükledi. Evim yok, bir şeyim yok. Yüz senelik evimden dışarı attı beni” dedi.

İrfan Durmuş da annesinin devlet korumasına alınması gerektiğini belirterek, "Ağabeyim annemi darp edip şiddet uyguladı. Ben müdahale ettim. Annemi yerde sürüklemeye başladı. Silahına davrandı, silahını tuttum. Aile içi şiddeti bırakın, yaşlı bir kadına şiddet var. Biz aile içi daha büyük olaylara müdahil olmadan gereken işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Şu anda şiddet olur, daha büyük olaylar yaşanır diye evimize giremiyoruz" diye konuştu.

 

 

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