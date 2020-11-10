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10.11.2020 - 12:27 | | DHA

Yürek yakan soru! 'Niye böyle yapıyorsun oğlum?'

Antalya'da işinin bozulduğunu ve eşi tarafından terk edildiğini söyleyen E.T., 4 katlı binanın terasına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. E.T., ikna edilmesinin ardından çatıdan inince kendisini bekleyen annesine sarılıp, gözyaşı döktü. Anne S.K., "Niye böyle yapıyorsun oğlum, ciğerimi mi yakmak istiyorsun?" diyerek ağladı.

Yürek yakan soru! 'Niye böyle yapıyorsun oğlum?'

Olay, saat 10.00 sıralarında, Antalya Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi bulunan 4 katlı binanın terasında meydana geldi. İşinin bozulduğunu ve bu süreçte eşinin 2 çocuğunu da alarak, evi terk ettiğini söyleyen E.T.(40), çıktığı terasta intihara kalkıştı. Elinde maket bıçağı da olan E.T.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Terasa çıkan polis, maket bıçağını boynuna dayayan E.T.'yi eyleminden vazgeçirmek için ikna konuşmasına başladı. Bu sırada olay yerine gelen anne S.K. ise gözyaşı dökmeye başladı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışmasının ardından E.T., çatıdan indirildi. Aşağıda kendisini bekleyen annesinin yanına giden E.T., sarılıp, ağladı. Oğlu ile beraber gözyaşı döken S.K. ise "Neden böyle yapıyorsun oğlum, benim ciğerimi mi yakmak istiyorsun?" dedi. Anne- oğul, polis merkezine götürüldü.

Yürek yakan soru Niye böyle yapıyorsun oğlum

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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