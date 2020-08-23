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23.08.2020 - 23:31 | | İHA

Yürekleri ağza getiren görüntü! Ölüme yolculuk yaptılar...

Gaziantep’te bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir kamyonun arkasına tutunarak ayaklarını boşa bırakarak ana yolda ilerleyen 3 genç insan hayatı bu kadar ucuz olamaz dedirtti.

Geçlerin tehlikeli yolculuğunu gören bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kendilerinin görüntüsünün çekildiği fark eden bir genç ise, hiçbir şey yokmuş gibi selam verdi. Gençler ilçe merkezine doğru gözden kayboldu.

Kamyonun arkasında tehlikeli yolculukGaziantep’te bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi.
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